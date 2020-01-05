Потоп в Тель-Авиве и других городах Израиля. Фоторепортаж

Фото: читатели NEWSru.co.il, пресс-службы полиции и МАДА

4 января в результате сильных дождей были затоплены многие районы в Тель-Авиве, Яффо, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Рамат-Гане, Бней-Браке и других израильских городах. По данным метеорологической службы, за одни сутки в Тель-Авиве выпало около 90 мм осадков, что соответствует средней двухмесячной норме. В течение дня шел сильный град, дожди сопровождались грозами.

Вся страна обсуждает трагический инцидент в одном из жилых домов на улице Надав в районе А-Тиква в Тель-Авиве, где погибли мужчина и женщина, оказавшиеся запертыми в затопленном лифте, опустившемся на парковку, расположенную ниже уровня первого этажа.

Десятки людей пострадали в результате аварий и от гипотермии. Повреждено множество автомобилей, причинен ущерб дорогам и зданиям.

Оценка ущерба только начинается. Но граждане уже сейчас требуют от муниципальных властей ответов на вопросы: почему ливневая канализация не модернизирована и не справляется с потоками воды, почему городские власти не обеспечивают своевременную уборку мусора, который во время дождей забивает стоки, почему спасательные службы не всегда готовы к оперативной работе в экстренных ситуациях, почему качество дорог в городах таково, что они не выдерживают зимних дождей.