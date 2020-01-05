Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
11 - 13°
Эйлат:
10 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи5 января 2020 г., 09:16

Потоп в Тель-Авиве и других городах Израиля. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: читатели NEWSru.co.il, пресс-службы полиции и МАДА

4 января в результате сильных дождей были затоплены многие районы в Тель-Авиве, Яффо, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Рамат-Гане, Бней-Браке и других израильских городах. По данным метеорологической службы, за одни сутки в Тель-Авиве выпало около 90 мм осадков, что соответствует средней двухмесячной норме. В течение дня шел сильный град, дожди сопровождались грозами.

Вся страна обсуждает трагический инцидент в одном из жилых домов на улице Надав в районе А-Тиква в Тель-Авиве, где погибли мужчина и женщина, оказавшиеся запертыми в затопленном лифте, опустившемся на парковку, расположенную ниже уровня первого этажа.

Десятки людей пострадали в результате аварий и от гипотермии. Повреждено множество автомобилей, причинен ущерб дорогам и зданиям.

Оценка ущерба только начинается. Но граждане уже сейчас требуют от муниципальных властей ответов на вопросы: почему ливневая канализация не модернизирована и не справляется с потоками воды, почему городские власти не обеспечивают своевременную уборку мусора, который во время дождей забивает стоки, почему спасательные службы не всегда готовы к оперативной работе в экстренных ситуациях, почему качество дорог в городах таково, что они не выдерживают зимних дождей.

продолжение фоторепортажа
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 28 февраля 2019
Последняя зимняя буря сезона 2018-2019 в Израиле. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 27 января 2016
Очередное наводнение в секторе Газы. Фоторепортаж


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:16 Потоп в Тель-Авиве и других городах Израиля. Фоторепортаж
08:13 Эхо ликвидации Сулеймани: антивоенные демонстрации и отправка войск на Ближний Восток. Фоторепортаж
18:28 Наводнение в Индонезии: десятки людей погибли
16:59 Австралия в огне: горят леса, гибнут уникальные животные. Фоторепортаж
11:16 Танцевальные спектакли Aterballetto в Израиле. Фоторепортаж
09:29 Медведям холод не помеха: новогоднее купание в Атлантике. Фоторепортаж
08:49 Мир встретил новый, 2020 год. Фоторепортаж
12:59 Пираты и черепахи против "Левиатана": акция эко-протеста в Тель-Авиве. Фоторепортаж
09:14 "Бригады мучеников Аль-Аксы" празднуют юбилей в Газе. Фоторепортаж
14:13 Дожди и снег последних выходных 2019-го. Фоторепортаж
...