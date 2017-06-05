50 лет назад началась Шестидневная война. Фотоальбом

Фото: Getty Images

Полвека назад, 5 июня 1967 года, началась Шестидневная война.

Война продолжалась шесть дней и закончилась перемирием, которое было навязано международным сообществом. Под контроль Израиля перешли Синайский полуостров, Голанские высоты, Иудея, Самария, сектор Газы и Восточный Иерусалим. Евреи вернулись к святыням, которых они лишились после Войны за независимость.

Символом войны стала фотография молодых израильских десантников у Стены плача и знаменитые слова, произнесенные их командиром Мотой Гуром: "Храмовая гора в наших руках!".