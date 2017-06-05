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50 лет назад началась Шестидневная война. Фотоальбом

время публикации: 11:11 | последнее обновление: 11:20 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

Полвека назад, 5 июня 1967 года, началась Шестидневная война.

Война продолжалась шесть дней и закончилась перемирием, которое было навязано международным сообществом. Под контроль Израиля перешли Синайский полуостров, Голанские высоты, Иудея, Самария, сектор Газы и Восточный Иерусалим. Евреи вернулись к святыням, которых они лишились после Войны за независимость.

Символом войны стала фотография молодых израильских десантников у Стены плача и знаменитые слова, произнесенные их командиром Мотой Гуром: "Храмовая гора в наших руках!".

Ариэль Шарон с офицерами за неделю до начала войны
Ариэль Шарон с офицерами за неделю до начала войны
Сгоревший египетский самолет в аэропорту Эль-Аут
Сгоревший египетский самолет в аэропорту Эль-Аут
Строительство убежища в Тель-Авиве
Строительство убежища в Тель-Авиве
Израильский военнослужащий у горящего нефтеперерабатывающего завода в Порт-Суэце
Израильский военнослужащий у горящего нефтеперерабатывающего завода в Порт-Суэце
Празднование победы
Празднование победы
Израильские военнослужащие у Стены плача
Израильские военнослужащие у Стены плача
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Понедельник, 5 июня 2017 г.
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