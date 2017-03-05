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Фоторепортажи

Бои за "святость субботы" в Иерусалиме. Фоторепортаж

время публикации: 07:00 | последнее обновление: 07:00 блог версия для печати фото

Фото: Йонатан Зиндель (Flash90) и пресс-служба полиции

В субботу, 4 марта, на улице Штраус, прилегающей к религиозному кварталу Меа Шеарим в Иерусалиме, произошли столкновения между ультраортодоксами и полицейскими. "Харедим" протестовали против того, что в этом районе по субботам работают некоторые кафе и магазины.

Правоохранительные органы были вынуждены применить спецсредства для разгона толпы.

К вечеру полиция навела порядок. В ходе столкновений пострадал один полицейский. Нападавший задержан.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 марта 2017 г.
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