Бои за "святость субботы" в Иерусалиме. Фоторепортаж

Фото: Йонатан Зиндель (Flash90) и пресс-служба полиции

В субботу, 4 марта, на улице Штраус, прилегающей к религиозному кварталу Меа Шеарим в Иерусалиме, произошли столкновения между ультраортодоксами и полицейскими. "Харедим" протестовали против того, что в этом районе по субботам работают некоторые кафе и магазины.

Правоохранительные органы были вынуждены применить спецсредства для разгона толпы.

К вечеру полиция навела порядок. В ходе столкновений пострадал один полицейский. Нападавший задержан.