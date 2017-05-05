"Чечня stop killing". В Тель-Авиве прошла акция протеста против преследования геев

Фото: Алексей С. Железнов, grimnir74.livejournal.com

В пятницу, 5 мая, у здания российского посольства в Тель-Авиве прошла акция протеста против массового преследования представителей ЛГБТ-сообщества на территории Чечни. В митинге принимали участие несколько сотен человек с плакатами на иврите, а также русском и английском языках.

Напомним, ранее объединение израильских ЛГБТ-организаций направило премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу письмо с требованием принять меры для прекращения преследования геев в Чечне. В письме подчеркивалось, что "Великобритания, Германия, Европейский союз и США уже осудили происходящее в Чечне, и начали действовать по дипломатическим каналам".





