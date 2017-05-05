5 мая 2017 г.
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"Чечня stop killing". В Тель-Авиве прошла акция протеста против преследования геев

время публикации: 16:15 | последнее обновление: 17:15 блог версия для печати фото

Фото: Алексей С. Железнов, grimnir74.livejournal.com

В пятницу, 5 мая, у здания российского посольства в Тель-Авиве прошла акция протеста против массового преследования представителей ЛГБТ-сообщества на территории Чечни. В митинге принимали участие несколько сотен человек с плакатами на иврите, а также русском и английском языках.

Напомним, ранее объединение израильских ЛГБТ-организаций направило премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу письмо с требованием принять меры для прекращения преследования геев в Чечне. В письме подчеркивалось, что "Великобритания, Германия, Европейский союз и США уже осудили происходящее в Чечне, и начали действовать по дипломатическим каналам".



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Пятница, 5 мая 2017 г.
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