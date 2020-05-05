Коронавирусное отделение в "Ихилов". Фоторепортаж

Фото: Йоси Алони. Flash90

С февраля через отделение для заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19 в тель-авивской больнице "Ихилов" прошли десятки пациентов, состояние которых оценивалось как тяжелое. Не всех удалось спасти. Самой пожилой жертве было 96, самому молодому – 48.

В настоящее время в больнице остаются несколько пациентов с диагнозом COVID-19. В некоторых израильских больницах "коронавирусные отделения" уже опустели.

По состоянию на 4 мая, в больницах Израиля оставались 260 больных COVID-19. Более 16 тысяч израильтян заразились новым коронавирусом, из них свыше 10 тысяч уже выздоровели (большинство перенесли болезнь дома или в специально оборудованных отелях).

Утром 5 мая было объявлено, что 237 заразившихся умерли (средний возраст умерших около 80 лет).