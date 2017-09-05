5 сентября 2017 г.
последняя новость: 14:13
Пес эвакуировался с пакетом корма
Меньшовой и Галкину не хватило опыта
В Париже открыта зона для нудистов
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:06 Арабская семья протестует против выселения из дома в Иерусалиме. Фоторепортаж
13:34 45 лет трагедии в Мюнхене: Израиль вспоминает жертв теракта на Олимпиаде. Фотогалерея
09:39 Burning Man: огненный фестиваль в пустыне Невады. Фоторепортаж
20:54 Гонка на выживание: немецкая версия. Фоторепортаж
18:36 Фестиваль J'ouvert в Бруклине: маскарад под усиленной охраной полиции . Фоторепортаж
10:51 Самые сексуальные наряды на кинофестивале в Венеции. Фоторепортаж
09:19 На земле, в воздухе и в воде: экстремальный спорт под эгидой Red Bull. Фоторепортаж
07:39 В Иерихоне открылся парк развлечений "Tiger Land". Фоторепортаж
07:07 Люди и стены. Испания
08:09 Красотки Венецианского фестиваля, израильтяне и неувядающая Фонда. Фоторепортаж
Фоторепортажи

45 лет трагедии в Мюнхене: Израиль вспоминает жертв теракта на Олимпиаде. Фотогалерея

время публикации: 13:34 | последнее обновление: 13:34 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images. Flash90, Wikipedia

5 сентября исполнилось 45 лет со дня террористического нападения на израильских спортсменов во время Олимпиады в Германии.

5 сентября 1972 года восемь палестинских террористов из группировки "Черный сентябрь" напали на резиденцию израильской команды в Олимпийской деревне в Мюнхене. Боевики убили двух спортсменов и взяли в заложники еще девятерых израильтян. Террористы требовали освободить из израильских тюрем членов Организации освобождения Палестины, но премьер-министр Израиля Голда Меир отказалась выполнять требования боевиков.

Германские власти вели переговоры с террористами до позднего вечера. Рассматривалась попытка провести операцию по освобождению заложников, но в итоге от этой мысли отказались, так как подразделений специального назначения, способных справиться с такой задачей, в ФРГ тогда не было, а от иностранной помощи власти страны отказались.

Затем террористов вместе с заложниками на двух вертолетах доставили в аэропорт Фюрстенфельдбрук, где для них приготовили самолет, чтобы отправить в Каир. Германские власти планировали поместить под видом экипажа самолета переодетых полицейских и обезвредить боевиков, но в итоге и от этого плана пришлось отказаться из-за неподготовленности сотрудников полиции к подобным ситуациям.

Двое террористов, поднявшихся на борт самолета, обнаружили, что лайнер пуст, и запаниковали. В этот момент полицейские открыли огонь по боевикам. Во время перестрелки террористы убили всех девятерых израильтян и взорвали гранатой один из двух вертолетов. Пятерых террористов застрелили, трое других были арестованы.

После теракта израильское правительство приняло решение ликвидировать руководство группировки "Черный сентябрь", ответственной за организацию теракта. Были уничтожены все лидеры этой организации, кроме Мухаммада Уды (Абу Дауда), который умер в Дамаске в июле 2010 года, и Амина аль-Хинди, который скончался в августе того же года в Иордании.

Согласно рассекреченным израильским архивным документам, службы безопасности Германии проигнорировали ряд предупреждений об угрозе теракта на Олимпиаде в Мюнхене, а затем, спустя несколько недель после описываемых событий, начали сотрудничать с ООП.

ИМЕНА ПОГИБШИХ ИЗРАИЛЬТЯН

1. Зеэв Фридман
2. Йосеф Романо
3. Давид Бергер
4. Элиэзер Халфин
5. Марк Славин
6. Йосеф Гутфройнд
7. Яаков Шпрингер
8. Андре Шпицер
9. Кехат Шор
10. Моше Вайнберг
11. Амицур Шапира

Церемония памяти жертв теракта
Церемония памяти жертв теракта
Вдова Илана Романо
Вдова Илана Романо
Церемония памяти на следующий день после теракта
Церемония памяти на следующий день после теракта
Родственники погибших в аэропорту Израиля
Родственники погибших в аэропорту Израиля
На месте теракта в Мюнхене
На месте теракта в Мюнхене
Здание олимпийской деревни, где удерживали заложников
Здание олимпийской деревни, где удерживали заложников
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 5 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017