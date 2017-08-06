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Фоторепортажи

Woodstock по-польски: музыка, танцы в грязи и обнажение. Фоторепортаж

время публикации: 08:05 | последнее обновление: 08:05 блог версия для печати фото

Фото: Омер Мессингер. Getty Images

5 августа в Костшине (Польша) завершился 23-й Польский Вудсток – один из крупнейших в Европе фестивалей рок-музыки на открытом воздухе.

Woodstock Poland, который проводится ежегодно с 1995 года, получил свое название в честь знаменитого Вудстокского фестиваля, состоявшегося в Нью-Йорке в 1969 году.

В течение трех дней участники наслаждались музыкой любимых исполнителей, устраивали танцы в грязи и забеги по пересеченной местности, а также не стеснялись обнажаться.

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