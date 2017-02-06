6 февраля 2017 г.
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Визит Нетаниягу в Лондон сопровождался акциями протеста. Фоторепортаж

время публикации: 18:46 | последнее обновление: 18:53 блог версия для печати фото

Фото: GPO, Flash90, Getty Images

5-6 февраля состоялся короткий визит главы правительства Израиля в Великобританию. Биньямин Нетаниягу провел переговоры с британским премьером Терезой Мэй и с руководителем внешнеполитического ведомства Борисом Джонсоном. После чего поспешил вернуться в Израиль, чтобы участвовать в голосовании по законопроекту о легализации форпостов.

Во время его визита около офиса главы правительства Великобритании в Лондоне проходили пикеты, участники которых, в частности, призывали Мэй помнить о резолюции СБ ООН 2334, принятой в декабре 2016 года и заявляющей, что строительство поселений Израилем "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".

Тереза Мэй и Биньямин Нетаниягу
Тереза Мэй и Биньямин Нетаниягу
Борис Джонсон и Биньямин Нетаниягу
Борис Джонсон и Биньямин Нетаниягу
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