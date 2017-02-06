Crazy Horse в Тель-Авиве: гастроли начинаются. Фоторепортаж

Фотографии предоставлены организаторами гастролей

6 февраля в тель-авивском клубе "Ридинг 3" начинаются выступления легендарного французское кабаре Crazy Horse.

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Crazy Horse – один из символов Парижа, наряду с Елисейскими полями, Эйфелевой башней, Лувром и Монмартром. Легендарное кабаре предлагает публике восхитительный коктейль из света, звука, головокружительного танца и красоты женского тела.

Программа "Forever Crazy" состоит из лучших классических номеров кабаре и новых оригинальных постановок блестящего французского хореографа Филиппа Декуфле, прославившегося, в частности, постановкой открытия Олимпийских игр в Альбервилле и представления "Цирка дю Солей".

- Варьете Crazy Horse. СЛАЙД-ШОУ