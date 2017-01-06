6 января 2017 г.
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Мужская мода 2017 для лондонцев: романтические хиджабо-презервативы. Фоторепортаж

время публикации: 15:46 | последнее обновление: 15:54 блог версия для печати фото

Фото: Эмонн М. Маккормак. Getty Images

В пятницу, 6 января, в рамках Недели мужской моды в Лондоне было представлено несколько коллекций молодых дизайнеров. Наибольший резонанс в социальных сетях вызвал показ коллекции южнокорейского дизайнера по имени Су Чжин Хо.

По мнению самого дизайнера, этот проект является экспериментальным, исследовательским и даже романтическим.

Комментаторы пришли к выводу, что лондонцам предложено ходить в новом году одетыми в черно-белые презервативы, по другой версии – в женские монашеские одеяния или мусульманские хиджабы.

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