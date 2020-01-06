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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи6 января 2020 г., 09:13

"Золотой глобус 2020". Фоторепортаж с церемонии

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Фото: Getty Images

В воскресенье, 5 января, в Беверли-Хиллз (Калифорния) прошла ежегодная 77-я церемония вручения награды Ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус". Её ведущим в пятый раз выступил британский комик Рики Джервейс.

Главными героями шоу стали режиссер Сэм Мендес, картина которого "1917" победила в главной номинации "Лучший фильм – драма". При этом Мендес был удостоен приза за лучшую режиссуру.

В трех номинациях победила музыкальная комедия "Однажды в... Голливуде". Фильм был признан лучшей комедией-мюзиклом. За лучший сценарий был премирован Квентин Тарантино. За роль второго плана премии удостоен Брэд Питт.

По две премии достались фильмам "Джокер" ("лучший актер в драме" Хоакин Феникс и "лучшая музыка к фильму" Хильдур Гуднадоуттир) и "Рокетмен" ("лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" Тэрон Эджертон и "лучшая песня" от Элтона Джона и Берни Топина).

Полный список лауреатов

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