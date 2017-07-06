Первый в истории визит премьера Индии в Израиль. Фоторепортаж

Фото: Flash90 и пресс-служба правительства

В Израиль с первым официальным визитом прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Премьер провел переговоры с Реувеном Ривлином, Биньямином Нетаниягу и Ицхаком Герцогом, посетил музей "Яд ва-Шем", Музей Израиля, встретился с мальчиком, родители которого погибли в теракте в Мумбаи, а также побывал на ферме "Дан Данцигер" в Мишмар ха-Шива.

Визит Нарендры Моди приурочен к 25-летию установлению дипломатических отношений между странами, в этой поездке его сопровождает делегация бизнесменов. Представители индийской общины Израиля приготовили к приезду премьера праздничный концерт.