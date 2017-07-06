Зухайр Мурад: нескромная коллекция ливанца в Париже. Фоторепортаж

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В среду, 5 июля, в рамках недели высокой моды в Париже состоялся показ коллекции 36-летнего ливанского модельера Зухайра Мурада. Одной из моделей на показе кутюрье стала "ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо, входящая в "горячую сотню 2017" журнала Maxim и список "самых сексуальных женщин мира" по версии GQ France.

Зухайр Мурад вырос в Баальбеке, в 80-ти километрах от Бейрута, и с детства проявлял интерес к рисованию платьев. В 1997-м модельер открыл ателье в ливанской столице, и уже в 2001-м представил свою первую коллекцию на Парижской неделе моды. На сегодняшний день Зухайр Мурад – владелец нескольких бутиков в Бейруте, Лондоне и центре Парижа.