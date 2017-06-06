ISDEF 2017: международная оборонная выставка в Тель-Авиве. Фоторепортаж

Фото: Евгений Брестовицкий (strana.co.il)

6 июня в тель-авивском выставочном центре "Ганей Тааруха" открылась международная оборонная выставка Israel Defense 2017. Эта выставка проводится в 8-й раз, она продлится до 8 июня.

В выставке участвуют израильские и зарубежные производители и поставщики вооружений и средств обеспечения безопасности, которые используют военные и правоохранительные органы.

В рамках мероприятия проводятся специализированные семинары, форумы, конференции, в том числе по методам борьбы с террором.

Подробнее см. на сайте ISDEF 2017.