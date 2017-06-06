Зеркала Гамлета Евгения Миронова. Фотозаметка Дмитрия Брикмана

Фото: Дмитрий Брикман, www.dimabrickman.com

Шоу и театр – две разные истории. Современные шоу, моду в которых традиционно задают Бродвей и Лас-Вегас, – это высокотехнологичные, запредельно динамичные действа, выверенные до долей секунд. Их успех определяется очень просто – чем эмоциональней зритель, выйдя из зала произнесет "Но, чёрт возьми, как?!", тем успешней шоу. Финансовая составляющая успеха из фразы этой напрямую вытекает. И успех театрального действа тоже этой фразой зрительской определяется. Только произносятся они про разное – в театре есть магия, и говорят эту фразу именно о ней. И сколько бы ни бились критики, сколько бы ни писали статей, насколько мне известно, еще никому не удалось формулу этой магии вывести. Это как любовь – все знают, что она есть, но никто не знает, что это такое. Как правило, театр и шоу не пересекаются. Разумеется, можно на сцене театра создать шоу и назвать его спектаклем. Но, чаще всего, это будет то же шоу, только проходящее на театральных подмостках. Чаще. Но не всегда.

В рамках Международного фестиваля "Гешер", московский Театр Наций показал в Израиле спектакль "Гамлет. Коллаж". Спектакль, в котором присутствуют все вышеперечисленные элементы шоу – современные технологии, выверенные до долей секунд действия, свет, видео… Но, помимо всего этого, в нем есть и она – та самая магия. Два часа на сцене блистательный Евгений Миронов. Два часа запредельной скорости перевоплощения. Два часа непрерывного затягивающего действа. И в конце тот самый вопрос, который задавали зрители друг другу, выходя из дверей театра: "Но, чёрт возьми, как?!" И это вопрос был не про технологию шоу.

Евгений Миронов в этом спектакле играет все роли один. На самом деле, если вдуматься, все главные герои этой великой пьесы, общаются не друг с другом. Они разговаривают с собой, они обращаются к своей совести, они спорят с собой, они обижаются на себя, они жалеют себя. Если вдуматься, все герои "Гамлета" говорят с зеркалом.

Автор фотографий благодарит Елену Крейндлин и Романа Квентера за помощь в организации съёмки, а также выражает признательность всем организаторам Международного фестиваля "Гешер"

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