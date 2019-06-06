18-й "Парад гордости" представителей ЛГБТ-общины в Иерусалиме. Фоторепортаж

Фото: Ноам Ревкин-Фентон, Адас Паруш и Йонатан Зиндель. Flash90

В Иерусалиме в 18-й раз состоялся "Парад гордости" представителей ЛГБТ-общины, в котором, по данным полиции, приняли участие около 20 тысяч человек.

Безопасность мероприятия обеспечивали примерно 2.500 полицейских, пограничников и добровольцев. В общей сложности, были задержаны 50 человек, подозреваемых в намерении помешать проведению парада, у одного из них был изъят нож.

В мероприятии участвовали Яир Лапид ("Кахоль Лаван"), Амир Охана (министр юстиции, "Ликуд") и другие политики и общественные деятели. Охана некоторыми участниками парада был встречен недружелюбно, как представитель общины, не защищающий ее интересы в должной мере.

Во время проведения "Парада гордости" в Иерусалиме состоялись две массовые акции протеста, которые проводили активисты движений "Лехава" и "Хазон".