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"Мисс Израиль 2017": фотосессия в бикини и детский альбом

время публикации: 07:21 | последнее обновление: 09:40 блог версия для печати фото

Фото: Итан Таль. Предоставлены организаторами конкурса "Королева красоты Израиля"

9 мая станут известны имена победительниц конкурса "Королева красоты Израиля 2017", которые получат путевки на конкурсы "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Накануне Пурима организаторы, помимо традиционной фотосессии в бикини от "Афродиты", попросили 16 финалисток прислать свои детские фотографии в карнавальных костюмах.

Финалисткам конкурса от 18 до 22 лет. Больше всего среди них представительниц Ришон ле-Циона: четыре красавицы живут именно в этом городе. Три финалистки выросли в семьях, где говорят по-русски.

Список финалисток конкурса "Королева красоты Израиля 2017"

1. Адар Гандельсман – 19 лет, из Ашкелона. Военнослужащая ЦАХАЛа, модель. Выросла в семье репатриантов из Бразилии. Хочет создать приют для собак.

2. Элинор Язовицки – 22 года, из Хадеры. Студентка химического факультета Тель-Авивского университета. Выросла в семье репатриантов.

3. Эсти Дискинд – 21 год, из Бейтар Илита. Работает официанткой в Иерусалиме. Хочет стать психотерапевтом.

4. Бар Мор – 18 лет, из Беэр-Шевы. Заканчивает художественную школу. Хочет стать детским врачом.

5. Дана Соломон – 18 лет, из Шохама. Военнослужащая ЦАХАЛа, модель. Планирует изучать бухгалтерию и делопроизводство.

6. Заавит Симон – 19 лет, из Холона. Военнослужащая ЦАХАЛа. Хочет стать профессиональной моделью.

7. Таль Бен Хаим – 22 года, из Ган Явне. Профессиональная модель. Мечтает стать актрисой и телеведущей.

8. Яна Гросс – 20 лет, из Ришон ле-Циона. Военнослужащая ЦАХАЛа, модель. После армии планирует изучать криминалистику, хочет работать в полиции.

9. Линой Барэль – 20 лет, из Раананы. Работает в страховой компании.

10. Майя Каганская – 18 лет, из Ришон ле-Циона. Работает официанткой. Репатриировалась в Израиль в возрасте пяти лет.

11. Михаль Альбаз – 20 лет, из Ашдода. Служила в армейской разведке. Работает репетитором по математике. Мечтала быть актрисой, но теперь планирует стать врачом.

12. Ной Биби – 19 лет, из Ришон ле-Циона. Военнослужащая ЦАХАЛа, модель. Хочет стать стоматологом.

13. Нойя Орли – 19 лет, из Лода. Военнослужащая ЦАХАЛа, подрабатывает в кафе. Хочет стать диетологом.

14. Нойя Ариэли – 21 год, из Бейт Дагана. Модель и бармен. Работала в канцелярии главы правительства.

15. Став Вейслер – 18 лет, из Ришон ле-Циона. Военнослужащая ЦАХАЛа. После армии планирует изучать архитектуру и дизайн интерьера.

16. Ротем Раби – 21 год, из Иерусалима. Закончила службу в ЦАХАЛе, где была медиком. Работает в магазине, модель.

Адар Гандельсман
Адар Гандельсман
Элинор Язовицки
Элинор Язовицки
Эсти Дискинд
Эсти Дискинд
Бар Мор
Бар Мор
Дана Соломон
Дана Соломон
Заавит Симон
Заавит Симон
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