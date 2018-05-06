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"Джиро д’Италия": весь Израиль в велосипедном седле. Фоторепортаж

время публикации: 16:49 | последнее обновление: 17:41 блог версия для печати фото

Фото: Flash90

В течение трех дней в Израиле проходила знаменитая велогонка "Джиро д’Италия". Еврейское государство стало первой страной за пределами Европы, удостоившейся принять соревнования.

За три дня 176 велосипедистов из 22 стран мира проехали Израиль от Хайфы до Эйлата.

Первый этап гонки проходил 4 мая в Иерусалиме. Спортсмены проехали прямо по улицам древнего города.

В субботу, 5 мая, состоялся второй этап гонки, в ходе которого велосипедисты преодолели расстояние от Хайфы до Тель-Авива, проехав через центр города Зихрон-Яков.

В воскресенье, выехав из Беэр-Шевы и финишировав в Эйлате, спортсмены проехали 229 км с подъемом четвертой категории (Фаран Ривер, кратер Рамон). Отметим, что погода благоприятствовала проведению соревнований. В Негеве, где в мае температура воздуха может достигать +40 градусов, было относительно прохладно (около 34 градусов) и облачно.

Отметим, что канал Eurosport сопровождал трансляции из Израиля клипами и рассказами о стране. При этом съемки велись не только на земле, но и с воздуха. За этими трансляциями наблюдали миллионы зрителей со всего мира.

7 мая спортсмены будут отдыхать. А следующий этап гонки состоится 8 мая уже на Сицилии.

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