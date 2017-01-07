7 января 2017 г.
последняя новость: 10:17
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:35 Вооруженное нападение в аэропорту Форт-Лодердейла. Фоторепортаж
15:46 Мужская мода 2017 для лондонцев: романтические хиджабо-презервативы. Фоторепортаж
12:52 Раунахт в Баварии: Баба Яга Перхта и другие персонажи. Фоторепортаж
14:33 Свадьба хасидских династий Кретшниф и Сигет в Бейт-Шемеше. Фоторепортаж
13:27 Сотни израильтян устроили акцию в поддержку солдата, застрелившего террориста. Фоторепортаж
11:12 В Лас-Вегасе открылась юбилейная хайтек-выставка CES 2017. Фоторепортаж
14:47 В Берлинском зоопарке слонам подали "к столу" новогодние елки. Фоторепортаж
12:26 Новый год "на коне": парад в британской столице
09:33 Храбрые в Нью-Йорке: 1 января в Атлантическом океане. Фоторепортаж
12:36 Мир встретил новый 2017 год. Фоторепортаж вокруг света
Фоторепортажи

Вооруженное нападение в аэропорту Форт-Лодердейла. Фоторепортаж

время публикации: 07:35 | последнее обновление: 07:48 блог версия для печати фото

Корреспондент агентства Getty Images Джо Ридл оказался на месте происшествия в аэропорту Форт-Лодердейла (штат Флорида, США), когда там на стойке выдачи багажа в Терминале 2 26-летний Эстебан Сантьяго, ветеран войны в Ираке, открыл огонь по людям, убив пять человек и ранив восьмерых. Еще 37 человек пострадали в результате этого инцидента, получив различные травмы, стремясь скорее покинуть зону обстрела. Стрелявший был задержан.

Подробности

В аэропорту Форт-Лодердейла во время инцидента со стрельбой. 6 января 2017 года
В аэропорту Форт-Лодердейла во время инцидента со стрельбой. 6 января 2017 года
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 7 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017