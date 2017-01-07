Вооруженное нападение в аэропорту Форт-Лодердейла. Фоторепортаж

Корреспондент агентства Getty Images Джо Ридл оказался на месте происшествия в аэропорту Форт-Лодердейла (штат Флорида, США), когда там на стойке выдачи багажа в Терминале 2 26-летний Эстебан Сантьяго, ветеран войны в Ираке, открыл огонь по людям, убив пять человек и ранив восьмерых. Еще 37 человек пострадали в результате этого инцидента, получив различные травмы, стремясь скорее покинуть зону обстрела. Стрелявший был задержан.

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