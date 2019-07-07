Пять лет назад началась операция "Нерушимая скала". Фотогалерея

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7 июля 2014 года фактически началась антитеррористическая операция "Нерушимая скала" в Газе. Крупномасштабная операция не была заранее подготовлена. После гибели восьми боевиков ХАМАСа в результате обрушения туннеля террористами были осуществлены ракетные обстрелы израильской территории, в течение первых суток было выпущено от 50 до 100 ракет. ЦАХАЛ нанес серию ответных ударов по Газе и получил разрешение на дополнительный призыв резервистов. В ночь на 8 июля было формально объявлено о проведении антитеррористической операции, получившей кодовое название "Нерушимая скала" ("צוק איתן").

Операция в Газе продолжалась до 26 августа, став самой длительной военной операцией такого рода в данном регионе. Не считая почти девятидневного перемирия, она длилась 50 дней. Добиться прекращения огня удалось при посредничестве Египта.

СИЛЫ СТОРОН

За время операции "Нерушимая скала" ЦАХАЛ призвал 82 тысячи резервистов (после срыва перемирия 19 августа было получено разрешение на новый призыв 10 тысяч резервистов, но в полном объеме призыв не был осуществлен).

Оценки численности боевиков, принимавших участие в вооруженном противостоянии ЦАХАЛу в секторе Газы, приблизительны. По разным данным, в боевых действиях участвовали от 10.000 до 40.000 активистов группировок ХАМАС, "Исламский джихад", "Комитеты народного сопротивления", "Народный фронт освобождения Палестины", "Демократический фронт освобождения Палестины", "Бригады мучеников Аль-Аксы" (боевое крыло ФАТХ), фундаменталисты из "Бригад Абдуллы Аззама" и т.д.

ПОТЕРИ СТОРОН

По данным министерства здравоохранения Газы, за время операции "Нерушимая скала" потери в секторе составили: 2.141 убитый, более 10 тысяч раненых. Ни минздрав Газы, ни руководство ХАМАС не публиковали данных о том, сколько боевиков среди убитых и раненых. По оценкам Израиля, за время операции были ликвидированы не менее тысячи боевиков различных террористических группировок.

Для сравнения, за время операции "Облачный столп" (ноябрь 2012 года) в Газе были убиты около 100 человек (среди них, по оценке ЦАХАЛ, не менее 65 боевиков), 850 получили ранения. За время операции "Литой свинец" (декабрь 2008 – январь 2009) в Газе погибли около 1.400 человек (среди них, по оценкам военных, около 750 боевиков), были ранены 5.450 человек.

Потери израильской стороны за время операции "Нерушимая скала": 72 погибших – 71 израильтянин (в их числе 65 военнослужащих) и гражданин Таиланда, более 500 раненых.

Израильтяне, погибшие во время операции "Нерушимая скала". Имена. Фотографии

РАКЕТЫ ИЗ ГАЗЫ И УДАРЫ ПО ГАЗЕ

Согласно данным Армии обороны Израиля, с начала антитеррористической операции "Нерушимая скала" в сторону израильских населенных пунктов из сектора Газы были выпущены более 4.560 ракет и минометных снарядов. 3.641 из них разорвались на территории Израиля, 735 ракет были сбиты батареями ПРО "Железный купол".

ХАМАС доказал, что способен обстреливать ракетами практически всю территорию Израиля (до Хайфы и северней). ЦАХАЛ продемонстрировал высокую эффективность системы ПРО, особенно при попытках ракетных атак центральных и северных районов страны из сектора Газы.

С 8 июля, когда началась операция, ЦАХАЛ атаковал свыше 5.260 целей в секторе Газы. Уничтожены тысячи ракет на складах, ракетных шахт и пусковых установок, разрушены десятки туннелей. Удары также наносились по штабам и бункерам, предприятиям по производству вооружений, тренировочным базам и т.д. В ряде случаев ЦАХАЛ был вынужден атаковать гражданские объекты, которые боевики использовали в качестве укрытий и плацдармов для ракетных обстрелов.

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ "НЕРУШИМАЯ СКАЛА"

ХАМАС и другие террористические группировки полностью восстановили или даже усилили свой ракетный потенциал, несмотря на блокаду сектора Газы со стороны Израиля и Египта. Боевики ХАМАСа за последний год доказали, что способны выпускать 500 и более снарядов и ракет в сутки по территории Израиля.