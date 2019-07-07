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Фоторепортажи

По всему Израилю прошли акции протеста против насилия над детьми. Фоторепортаж

время публикации: 21:26 | последнее обновление: 21:54 блог версия для печати фото

Фото: Flash90

Десятки случаев насилия в отношении детей в частных яслях "Baby Love" в Рош а-Аине, о которых стало известно после начала полицейского расследования, заставили родителей принять участие в массовом протесте.

Акции протеста против насилия над детьми проходили в Тель-Авиве, Иерусалиме, Беэр-Шеве, Кармеле, Кирьят-Бялике, Ришон ле-Ционе, Хайфе, в Ашкелоне и других городах. Участники этих акций перекрывали дороги.

Только в Тель-Авиве на улицу вышли 10 тысяч родителей, обеспокоенных ситуацией в дошкольных учреждениях. По всей стране в демонстрациях, митингах и пикетах приняли участие десятки тысяч людей.

Они требовали ужесточить наказание за насилие над детьми, а также установить государственный контроль над работой частных дошкольных учреждений.

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