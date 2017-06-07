Актеру Лиаму Нисону, голливудскому Оскару Шиндлеру – 65. Фотогалерея

Фото: Getty Images

7 июня исполнилось 65 лет со дня рождения популярного британского актера Лиама Нисона, мировую известность которому почти четверть века назад принесла роль Оскара Шиндлера в кинофильме "Список Шиндлера" режиссера Стивена Спилберга.

Уильям Джон (Лиам) Нисон родился 7 июня 1952 года в городе Бэллимена (Северная Ирландия, Великобритания) в католической семье. В юности увлекался боксом и театром. С 1976 года играл в белфастском театре Lyric Players, потом работал в труппе дублинского Abbey Theatre. Сниматься начал в конце 70-х, в 1981-м сыграл свою первую заметную роль в кино – сэра Гавейна в фильме "Экскалибур". С тех пор Нисон снялся более чем в 80 картинах, в том числе в таких, как "Человек тьмы", "Роб Рой", "Отверженные", "Звездные войны" (джедай Квай-Гон Джинн), "Бэтмен: Начало" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (Ра’с аль Гул), озвучивал льва Аслана в "Хрониках Нарнии", играл роль Зевса в "Битве титанов" и "Гневе титанов". Но роль Шиндлера (1993 год) так и осталась самым заметным и значимым его появлением на экране, за нее он был номинирован на "Оскара" и "Золотой глобус" (хотя не получил ни одну из этих премий).

В последние годы Нисон живет в Милбруке (штат Нью-Йорк, США). Его жена, актриса Наташа Ричардсон, погибла в результате несчастного случая в горах в марте 2009 года.