"Планета Арава-2": международный фестиваль фотографов-натуралистов

В четверг, 7 ноября, в пустыне Арава открывается международный фестиваль фотографий живой природы "Планета Арава-2". Более 200 фотографов-натуралистов принимают участие в форуме, призванном не только передать в фотоработах красоту и величие уникального мира самой южной пустыни Израиля, но и построить площадку для творческого общения, обмена опытом между ведущими мировыми мастерами-профессионалами и любителями природной съемки. Животный мир и пейзажи Аравы создают для этого прекрасную атмосферу.

Фестивальная программа открывается лекцией одного из пионеров художественной фотографии в Израиле Йоси Эшболя. Она посвящена увлекательной, почти приключенческой истории фотопроекта "Воспоминания об острове Тиран". Всего в программе 10 лекций ведущих израильских и зарубежных wildlife-фотографов, а также 27 полевых мастер-классов. "Интерес к мероприятию оказался настолько велик, что буквально в последние дни перед открытием нам пришлось добавить 8 новых мастер-классов, – говорит сопредседатель оргкомитета фестиваля "Планета Арава" Михаил Елигулашвили. – Запланированные группы укомплектовались полностью, а заявки на участие присылали все новые и новые фотографы. Отказывать никому не хотелось, поэтому изменения в программу приходилось вносить в последний момент".

Среди тех, кто ведет мастер-классы и полевые фотокурсы, культовый английский фотограф-натуралист Крис Гомерселл, который является официальным фотографом Английского Королевского Общества охраны птиц. В 2007 году он был признан фотографом года по версии European Wildlife Photographer. Особый интерес вызывают лекции и мастер-классы автора книги "Птицы Святой земли", немецкого журналиста, орнитолога и фотографа Томаса Круменакера, который является заместителем главного редактора ведущего немецкого орнитологического журнала Der Falke, а также штатным сотрудником популярного немецкого фотожурнала Naturblick. Лауреат многих наград в области художественной фотографии Линн Марголис (Великобритания) проведет в рамках фестиваля "Планета Арава-2" мастер-класс портретной съемки на фоне природного пейзажа. Выбор места для съемок был очевидным. Где еще мог пройти такой мастер-класс, если не у великолепных Соломоновых столбов в Парке Тимна. В число приглашенных педагогов вошли Амир Балабан и Юваль Дакс, Шахар и Ицик Коэн, Гиора Бен Яков, Хен Тофикиан, молодой, но очень интересный израильский фотограф Лиор Кестенберг, который приглашает участников на ночное сафари – макро-съемку обитателей пустыни Арава в темное время суток с использованием специальной техники.

Конкурс фестиваля "Планета Арава-2019" пройдет в четырех категориях: фотография птиц и животных; астрономия и пейзаж; макро-съемка; история в фотографиях (серия из 3-5 снимков, связанных общей тематикой). Отдельно жюри выберет 9 ноября снимок, который будет удостоен Гран-при фестиваля. В составе жюри великолепные израильские фотографы и педагоги: легендарный фотожурналист, благодаря которому в израильской прессе появилось такое понятие, как фотопублицистика, Алекс Либак, обладатель множества международных наград Дорон Нисим, директор Эйлатского орнитологического центра Ноам Вайс, а также Йоси Эйшболь. Участники фестиваля, чьи снимки не получат наград, тоже смогут узнать мнение титулованных коллег о своих работах.

Организаторы фестиваля предложили необычную формулу судейства снимков. Работы передаются жюри без указания авторства. Судьи оценивают исключительно конкретные фотографии, не попадая под влияние знакомых фамилий или творческих заслуг фотографа. По этой же причине наш сайт не может сегодня опубликовать работы, которые были присланы на конкурс "Планета Арава" в нынешнем году. Но мы знакомим читателей с фотографиями, которые принимали участие в конкурсе 2018 года.

Полная программа фестиваля