"Марш возвращения" ХАМАСа на границе Газы. Фото и видеоматериалы

Пресс-служба ЦАХАЛа и Flash90

Несмотря на призывы ХАМАСа и обещанные денежные компенсации семьям "шахидов" и раненых, численность участников "марша возвращения" ("марша миллионов") постепенно сокращается. Если в первую пятницу "марша", 30 марта, на границе Газы протестовали около 30 тысяч человек, то во вторую пятницу, 6 апреля, их было уже примерно 20 тысяч.

В несколько раз, по сравнению с первой пятницей, сократилось число жертв столкновений. В общей сложности, в результате действий ЦАХАЛа по пресечению диверсий, провокаций и беспорядков были убиты 30 жителей сектора, многие из которых были боевиками террористических группировок (среди убитых 29 молодых мужчин и один 15-летний подросток). Пострадали около 3000 человек, в основном от слезоточивого газа.

ХАМАС заявляет о намерении продолжать "марш возвращения" до 15 мая, когда в Газе будет отмечаться "День накбы" ("День катастрофы"), приуроченный к провозглашению государства Израиль. Особенно активными действия провокаторов, по всей видимости, будут по пятницам и 19-20 апреля, когда в Израиле будет праздноваться 70-я годовщина независимости еврейского государства.