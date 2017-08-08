Актеру Дастину Хоффману – 80. Фотогалерея

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8 августа исполнилось 80 лет американскому актеру театра и кино, кинорежиссеру и продюсеру Дастину Хоффману.

Дастин Ли Хоффман родилсяв Лос-Анджелесе, его родители были потомками евреев-иммигрантов из Украины, Польши и Румынии. После окончания средней школы Хоффман поступил в колледж Санта-Моники на медицинский факультет, однако бросил его через год и подал документы в театральную школу Pasadena Playhouse.

В копилке ролей актера множество ярких персонажей, однако наибольшую славу Хоффману принесли его две "оскароносные" роли в социальной драме "Крамер против Крамера" и фильме "Человек дождя".

Хоффман – двукратный лауреат премии "Оскар" (1980, 1989; номинировался еще 5 раз), шестикратный обладатель премии "Золотой глобус"(1968, 1980, 1983, 1986, 1989, 1997; номинировался еще 7 раз) и трехкратный лауреат премии BAFTA (1969, 1970, 1984; номинировался еще 5 раз), обладатель награды Центра Кеннеди (2012). За жизненные достижения в области мирового кинематографа Хоффману был присужден почетный "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля (1989), почетная премия "Сезар" (2009) и специальная премия Американского института киноискусства (1999).

Хоффман дважды был женат. С 1980 года в браке с Лизой Готсеген Хоффман, у них четверо детей. В 2013 году Хоффман успешно перенес лечение от рака.