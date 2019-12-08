Иерусалим:
10 - 13°
Тель-Авив:
14 - 18°
Эйлат:
14 - 23°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи8 декабря 2019 г., 07:33

Села Шарлин: из ЦАХАЛа и "Рафаэля" на конкурс "Мисс Вселенная". Фотогалерея

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Miss Universe и Getty Images

Вечером в воскресенье, 8 декабря, в Атланте (штат Джорджия, США) состоится финал конкурса "Мисс Вселенная 2019".

Израиль на этом конкурсе представляет 23-летняя Села Шарлин из Бейт-Ицхака. Она родилась в Бостоне (США), где ее родители изучали стоматологию. Когда девочке был один год, родители вместе с ней вернулись в Израиль. Села Шарлин с отличием окончила школу "Мофет", специализируясь на физике и арабском языке. С 12 лет участвовала в соревнованиях по триатлону в Израиле и за рубежом, выиграла чемпионат Европы в возрастной категории 16-19 лет. После окончания школы девушка служила в военно-воздушных силах ЦАХАЛа. Демобилизовавшись, путешествовала по Южной Африке. В настоящее время работает в государственном оборонном концерне "Рафаэль", с которым начала сотрудничать еще во время службы в армии.

продолжение фоторепортажа
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Досуг // 06 декабря 2019
"Мисс Вселенная 2019": в Атланте представлена бриллиантовая корона будущей королевы
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 14 декабря 2018
Израильтянка Николь Резникова на конкурсе "Мисс Вселенная 2018". Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 11 декабря 2018
"Мисс Вселенная 2018": шоу национальных костюмов. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 27 ноября 2017
"Мисс Вселенная 2017": победа южноафриканки. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 19 ноября 2017
Адар Гандельсман: из ЦАХАЛа на конкурс "Мисс Вселенная". Фотогалерея


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:15 Шоу в национальных костюмах и бикини на конкурсе "Мисс Вселенная 2019". Фоторепортаж
07:33 Села Шарлин: из ЦАХАЛа и "Рафаэля" на конкурс "Мисс Вселенная". Фотогалерея
09:04 Актеру Джеффу Бриджесу – 70. Фотогалерея
12:26 Тайфун "Каммури" на Филиппинах. Фоторепортаж
08:58 Фотографы с мировым именем, подростки-аутисты и бедуинские дети на PHOTO IS:RAEL
10:36 Протесты в Чили: обнаженная в "арафатке", "красная монахиня" и другие. Фоторепортаж
13:08 Спасение коал после сильнейших пожаров в Австралии. Фоторепортаж
10:29 "Звездные войны" в стиле кабуки. Фоторепортаж
12:04 Подготовка к фантастическому Macy's Thanksgiving Day Parade в Нью-Йорке. Фоторепортаж
22:22 116-й курс подводников ЦАХАЛа: значки на белых кителях. Фоторепортаж
...