Села Шарлин: из ЦАХАЛа и "Рафаэля" на конкурс "Мисс Вселенная". Фотогалерея
Фото: Miss Universe и Getty Images
Вечером в воскресенье, 8 декабря, в Атланте (штат Джорджия, США) состоится финал конкурса "Мисс Вселенная 2019".
Израиль на этом конкурсе представляет 23-летняя Села Шарлин из Бейт-Ицхака. Она родилась в Бостоне (США), где ее родители изучали стоматологию. Когда девочке был один год, родители вместе с ней вернулись в Израиль. Села Шарлин с отличием окончила школу "Мофет", специализируясь на физике и арабском языке. С 12 лет участвовала в соревнованиях по триатлону в Израиле и за рубежом, выиграла чемпионат Европы в возрастной категории 16-19 лет. После окончания школы девушка служила в военно-воздушных силах ЦАХАЛа. Демобилизовавшись, путешествовала по Южной Африке. В настоящее время работает в государственном оборонном концерне "Рафаэль", с которым начала сотрудничать еще во время службы в армии.
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