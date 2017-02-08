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"Религиозные войны" в Израиле: массовый протест против ареста уклониста. Фоторепортаж

время публикации: 07:20 | последнее обновление: 08:24 блог версия для печати фото

Фото: Йонатан Зиндель (Flash90) и пресс-служба полиции

Во вторник, 7 февраля, во многих районах Израиля состоялись демонстрации представителей ультраортодоксальной общины, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. Поводом для акций протеста, самые массовые из которых проходили в Иерусалиме и Бней-Браке, стал арест религиозного уклониста.

Ультраортодоксы, относящиеся к течению литваков, требовали немедленно освободить 24-летнего учащегося йешивы, задержанного после неявки на призывной пункт. В ЦАХАЛе говорят о том, что юноша был арестован, так как должным образом не оформил документы, которые позволяли бы ему получить освобождение от службы.

В Иерусалиме толпа ультраортодоксов перекрыла перекресток Бар Илан. Манифестанты оказывали сопротивление полицейским, просившим освободить проезжую часть. В столице были задержаны семеро участников беспорядков.

В Бней-Браке были перекрыты центральные улицы Жаботински и Рав Акива. Здесь были задержаны 15 "харедим".

Около 150 человек участвовали в демонстрации не перекрестке Шилат на 443-м шоссе. Во время этой акции протеста пострадал полицейский.

11 человек были задержаны во время демонстрации, проходившей на перекрестке Эльад на 444-м шоссе.

В ночь на 8 февраля полиция задержала еще 13 участников беспорядков в Иерусалиме и пятерых в Бейт-Шемеше.

В общей сложности, полиция задержала около 80 участников акций протеста.

Организаторы демонстраций обещают продолжать акции протеста до тех пор, пока арестованный уклонист не вернется домой. При этом они утверждают, что протестные акции проводятся по указанию духовного лидера общины ультраортодоксальных литовских евреев, раввина Шмуэля Ойербаха.

Пресс-служба полиции сообщила, что в результате столкновений с участниками акций были ранены трое сотрудников правоохранительных органов.

По состоянию на утро 8 февраля, задержанный уклонист оставался под арестом.

Иерусалим
Иерусалим
Перекресток Ницан
Перекресток Ницан
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 февраля 2017 г.
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