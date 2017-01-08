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Фоторепортажи

Митинг в поддержку единства народа в Тель-Авиве. Фоторепортаж

время публикации: 08:34 | последнее обновление: 08:34 блог версия для печати фото

Фото: Томер Ньюберг. Flash90

Вечером 7 января на площади Рабина в Тель-Авиве состоялся митинг, который его организаторы назвали мероприятием в поддержку единства народа. Митинг был организован офицером ЦАХАЛа Зивом Шилоном, получившим тяжелые ранения во время операции в Газе в 2012 году.

Мероприятие состоялось на фоне нападок в отношении начальника генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Гали Айзенкота, последовавших после вердикта суда по делу военнослужащего Эльора Азарии, признанного виновным в непредумышленном убийстве раненного арабского террориста в Хевроне.

В митинге по разным оценкам приняли участие от тысячи до полутора тысяч человек. Перед собравшимися выступили представители "Сионистского лагеря" Ицхак Герцог и Ципи Ливни, лидер "Еш Атид" Яир Лапид, а также депутаты Кнессета от партии "Ликуд" Йегуда Глик и Йоав Киш.

Йегуда Глик
Йегуда Глик
Ципи Ливни
Ципи Ливни
Яир Лапид
Яир Лапид
Ицхак Герцог
Ицхак Герцог
Зив Шилон
Зив Шилон
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