Шхем. Рабочее место корреспондента Сергея Гранкина. Фотозаметка Дмитрия Брикмана

Фото: Дмитрий Брикман, www.dimabrickman.com

– Серёжа, а ты не боишься сюда ездить?

– А чего бояться-то? Это ведь моё рабочее место…

То, что мы видим на экране телевизора, он сначала видит своими глазам. Потом поворачивается лицом к камере и рассказывает о том, что увидел. А потом показывает увиденное. Это его профессия. Места, где горят покрышки, летают камни, гремят взрывы, щелкают резиновые и не резиновые пули – его обычные рабочие места.

Думаю, что вряд ли найдется среди русскоязычных израильтян человек, который хотя бы раз не видел телевизионный репортаж Сергея Гранкина и не понимает о чем идет речь. Но то, что мы видим на экране, это лишь малая часть того, что он видит на своем рабочем месте. Очень малая. У телевизионной картинки есть один серьезный недостаток – телекамера не может застыть на каком-то объекте и дать нам возможность в спокойствии увидеть увиденное. Таковы законы жанра. А того, во что хочется вглядеться на рабочем месте Сергея, очень много. Вглядеться и, заодно, попытаться понять мир человека, который на этом месте работает. Ведь, как ни крути, рабочее место человека и формирует его, и многое может о нем рассказать.

Давайте посмотрим на то, что окружает корреспондента Девятого телеканала Сергея Гранкина в его ежедневных движениях на рабочем месте. Под каждой фотографией в этой истории есть поясняющие комментарии – без них, в данном случае, многое трудно понять.

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