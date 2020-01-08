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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи8 января 2020 г., 20:55

"Потоп" в Нагарии и на севере Израиля. Фоторепортаж

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Фото: Flash90 и пресс-службы

В среду, 8 января, на северные районы Израиля обрушились проливные дожди. В Нагарии за несколько часов выпало более 80 мм осадков. Дренажные системы города не справились с таким объемом воды. Полиция перекрыла дороги на Нагарию, и город оказался отрезан от остальной части страны.

38-летний Моти Бен-Шаббат был сбит с ног бурным потоком воды после того, как спас из затопленной машины женщину с маленькой девочкой. Его отнесло течением на сотни метров. Он стал седьмой жертвой зимних наводнений в Израиле.

В оказании помощи населению вместе с гражданскими аварийно-спасательными службами участвуют военные. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в спасательной операции задействованы бойцы территориальной дивизии "Галиль", спецназа, инженерных и бронетанковых войск, а также ВМФ. Для эвакуации гражданского населения из затопленных районов используются военные транспортные средства и лодки.

На военных грузовиках были доставлены в безопасное место десятки школьников, которые в течение пяти часов не могли покинуть здание школы.

Для эвакуации людей использовались также вертолеты.

В Штабе полиции Прибрежного округа заявили, что в ближайшие дни главным приоритетом всех аварийно-спасательных служб является спасение службы людей.

Нагария Голаны
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