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Фестиваль в Памплоне: праздник, завершившийся трагедией

время публикации: 14:44 | последнее обновление: 15:20 блог версия для печати фото

В Памплоне, столице автономной области Наварра на севере Испании, прошли ежегодные праздничные мероприятия, посвященные Святому Фермину. По традиции, празднования состоят из двух основных частей: красочного шествия с последующей мессой и забега с быками.

В этом году во время забега с быками погибли двое мужчин, одному из которых было 22 года, другому – 35 лет. 10 человек, получивших травмы, госпитализированы. С 1910 года во время этих забегов погибли 16 человек. Несмотря на трагические происшествия, тысячи испанцев ежегодно принимают участие в чествовании Святого Фермина.



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