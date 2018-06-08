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20-й "парад гордости" в Тель-Авиве. Фоторепортаж

время публикации: 15:00 | последнее обновление: 15:11 блог версия для печати фото

Фото: Дмитрий Брикман, Александр Ханин

В пятницу, 8 июня, в Тель-Авиве состоялся юбилейный 20-й "парад гордости", организованный представителями секс-меньшинств.

По оценке устроителей, в мероприятии участвовали около 250 тысяч активистов ЛГБТ-общины из Израиля и других стран, а также граждан, не имеющих отношения к этой общине, но поддерживающих борьбу геев и лесбиянок за свои права.

Среди почетных гостей "прайда" были мэр Тель-Авива Рон Хульдаи и победительница музыкального конкурса "Евровидение 2018" певица Нета Барзилай.

- Отношение к сексуальным меньшинствам. Выскажите ваше мнение

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Пятница, 8 июня 2018 г.
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