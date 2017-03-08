8 марта 2017 г.
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Фоторепортажи

Смелая акция мусульманок в Индонезии: "Твое тело – твои правила". Фоторепортаж

время публикации: 13:31 | последнее обновление: 13:31 блог версия для печати фото

Фото: Улет Ифансасти. Getty Images

8 марта в индонезийском городе Джокьякарта, на острове Ява, местные жительницы отпраздновали Международный женский день демонстрацией, во время которой требовали не только равных прав с мужчинами, но и уважительного отношения к себе со стороны представителей противоположного пола.

На плакатах участниц акции были надписи на индонезийском и английском языках, причем некоторые из них были необычно смелыми для подобных мероприятий в этой стране. Например, на одном из плакатов с изображением раздевающейся женщины было написано: "Твое тело – твои правила. Не позволяй обществу трахать тебя".

Отметим, что многие участницы акции были в традиционных мусульманских одеждах.

В Джокьякарте проживают более 2 миллионов человек. В период Индонезийской революции, в 1946-1948 годах, этот крупный город считался столицей государства.

Индонезия считается страной с самым большим мусульманским населением в мире. В этом государстве проживают более 250 миллионов человек, 88% из которых исповедуют ислам.

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Среда, 8 марта 2017 г.
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