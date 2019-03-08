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Фоторепортажи

Разгон акции "Комитета спасения мира Торы" в Иерусалиме. Фоторепортаж

время публикации: 07:38 | последнее обновление: 08:07 блог версия для печати фото

Фото: Ноам Ревкин-Фентон. Flash90

По мере приближения к парламентским выборам активизировались группы ультрарелигиозных граждан, устраивающих массовые протесты против призыва "харедим" в ЦАХАЛ и на альтернативную службу. 7 марта в центре Иерусалима прошла такая акция, организованная так называемым "Комитетом спасения мира Торы", в знак протеста против ареста религиозного уклониста. Акция протеста не была согласована и проводилась без соответствующих разрешений.

Комитет распространил заявление, в котором говорилось, в связи с арестом учащегося йешивы, который предпочел изучение Торы призыву в армию, раввин Меир Блой призвал всех выйти на улицы и "выразить свой энергичный протест против этого ужасного преступления".

Ультраортодоксы перекрыли движение транспорта на перекрестке улиц Яффо и Сарей Исраэль, они также создавали помехи для движения скоростного трамвая.

Полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы. Десятки участников акции были задержаны.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 марта 2019 г.
Акция протеста ультраортодоксов в Иерусалиме. Задержаны более 20 человек





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