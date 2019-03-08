Разгон акции "Комитета спасения мира Торы" в Иерусалиме. Фоторепортаж

Фото: Ноам Ревкин-Фентон. Flash90

По мере приближения к парламентским выборам активизировались группы ультрарелигиозных граждан, устраивающих массовые протесты против призыва "харедим" в ЦАХАЛ и на альтернативную службу. 7 марта в центре Иерусалима прошла такая акция, организованная так называемым "Комитетом спасения мира Торы", в знак протеста против ареста религиозного уклониста. Акция протеста не была согласована и проводилась без соответствующих разрешений.

Комитет распространил заявление, в котором говорилось, в связи с арестом учащегося йешивы, который предпочел изучение Торы призыву в армию, раввин Меир Блой призвал всех выйти на улицы и "выразить свой энергичный протест против этого ужасного преступления".

Ультраортодоксы перекрыли движение транспорта на перекрестке улиц Яффо и Сарей Исраэль, они также создавали помехи для движения скоростного трамвая.

Полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы. Десятки участников акции были задержаны.