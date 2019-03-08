8 марта у Стены Плача: праздник, который не всем по душе. Фоторепортаж

Фото: Адас Паруш. Flash90

В пятницу, 8 марта, около Стены Плача в Старом городе Иерусалима состоялась акция группы "Женщины Стены", во время которой звучала молитва по случаю наступления месяца адар еврейского календаря (Рош ходеш).

В акции приняли участие десятки активисток, некоторые из которых надели талиты.

Произошли столкновения с ультраортодоксами, возмущенными женской акцией. Полиция задержала одного из протестовавших "харедим", который напал на сотрудника правоохранительных органов.

Пресс-служба полиции отмечает, что некоторые активистки группы "Женщины Стены" целенаправленно прошли в главную молитвенную зону "в провокационных целях", вопреки рекомендации сотрудников полиции и охранников. Именно эти действия, по оценке правоохранительных органов, привели к столкновениям.

В свою очередь, "Женщины Стены" обвиняли в провокациях радикально настроенных "харедим" и благодарили полицию за обеспечение безопасности участниц молитвы.

Впрочем, позже, после заявления полиции о "провокации", исполнительный директор организации "Женщины Стены" Лесли Закс обвинила правоохранительные органы в "наглой лжи".

"Женщины Стены" уже много лет добиваются равноправия для молитв около Стены Плача и возможности читать молитвы на "женской стороне", а не на специальном участке для реформистов. Их акции вызывают гневную реакцию ультраортодоксов и даже запрещались юридическим советником правительства.





