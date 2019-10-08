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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи8 октября 2019 г., 07:06

До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Йонатан Зиндель (Flash90) и пресс-службы

В ночь на 8 октября от 150 до 200 тысяч евреев приняли участие в чтении традиционных молитв ("Слихот"), состоявшемся у Стены Плача в Иерусалиме.

Церемония завершающего чтения этих молитв перед постом Йом Кипур началась около полуночи.

У Стены Плача находились главные раввины Израиля Давид Лау и Ицхак Йосеф, а также мэр Иерусалима Моше Леон.

Для участия в этой церемонии ежегодно в Израиль приезжают тысячи евреев из разных стран мира.

Никаких инцидентов в ходе церемонии, длившейся несколько часов, зафиксировано не было.

Пост Йом Кипур начнется вечером 8 октября и завершится через 25 часов.

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача
Пресс-служба МАДА Фото 24 из 26

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача
Пресс-служба МАДА Фото 25 из 26

 
   
 
 
До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача
Пресс-служба МАДА Фото 26 из 26

продолжение фоторепортажа
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