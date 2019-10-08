До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача. Фоторепортаж
Фото: Йонатан Зиндель (Flash90) и пресс-службы
В ночь на 8 октября от 150 до 200 тысяч евреев приняли участие в чтении традиционных молитв ("Слихот"), состоявшемся у Стены Плача в Иерусалиме.
Церемония завершающего чтения этих молитв перед постом Йом Кипур началась около полуночи.
У Стены Плача находились главные раввины Израиля Давид Лау и Ицхак Йосеф, а также мэр Иерусалима Моше Леон.
Для участия в этой церемонии ежегодно в Израиль приезжают тысячи евреев из разных стран мира.
Никаких инцидентов в ходе церемонии, длившейся несколько часов, зафиксировано не было.
Пост Йом Кипур начнется вечером 8 октября и завершится через 25 часов.
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