До 200 тысяч евреев прочли "Слихот" у Стены Плача. Фоторепортаж

Фото: Йонатан Зиндель (Flash90) и пресс-службы

В ночь на 8 октября от 150 до 200 тысяч евреев приняли участие в чтении традиционных молитв ("Слихот"), состоявшемся у Стены Плача в Иерусалиме.

Церемония завершающего чтения этих молитв перед постом Йом Кипур началась около полуночи.

У Стены Плача находились главные раввины Израиля Давид Лау и Ицхак Йосеф, а также мэр Иерусалима Моше Леон.

Для участия в этой церемонии ежегодно в Израиль приезжают тысячи евреев из разных стран мира.

Никаких инцидентов в ходе церемонии, длившейся несколько часов, зафиксировано не было.

Пост Йом Кипур начнется вечером 8 октября и завершится через 25 часов.