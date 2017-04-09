9 апреля 2017 г.
последняя новость: 15:08
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:45 100 лет спустя: во Франции готовятся отпраздновать битву при Вими. Фоторепортаж
11:05 Ни шагу назад: битва за Мосул продолжается. Фоторепортаж
10:05 Во имя благотворительности: скачки на побережье Тихого океана. Фоторепортаж
09:16 Турция на пороге конституционного референдума. Фоторепортаж
08:41 От динозавров до мастеров кунг-фу: грандиозное открытие Mall of Qatar. Фоторепортаж
08:17 Настоящие английские леди отметили "Женский день": юбилейные безумства. Фоторепортаж
16:02 Владимир Кличко готовится к бою за титулы чемпиона мира. Фоторепортаж
14:08 Автомобильный теракт в Биньямине. Фоторепортаж
07:37 Битва за Мосул: 300 тысяч человек стали беженцами. Фоторепортаж
12:52 Презентация сериала о жизни основателя Playboy. Фоторепортаж
Фоторепортажи

100 лет спустя: во Франции готовятся отпраздновать битву при Вими. Фоторепортаж

время публикации: 13:45 | последнее обновление: 13:54 блог версия для печати фото

Фото: Джек Тейлор. Getty Images

Перед заходом солнца в субботу, 8 апреля, у мемориала в память о павших канадских солдатах во Франции члены вооруженных сил Канады приняли участие в церемонии накануне 100-летия битвы на хребте Вими. 9-12 апреля 1917, года во время Первой мировой войны, в ходе сражения с немцами канадскому корпусу удалось захватить этот район.

9 апреля планируется проведение юбилейной церемонии, в которой примут участие принц Уэльский, герцог Кембриджский, принц Гарри и представители правительства Канады.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 16 октября 2016 г.
950 лет спустя: реконструкция битвы при Гастингсе. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 14 июля 2016 г.
Франция отмечает День взятия Бастилии: балы, парады, фейрверки. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 18 июня 2015 г.
200-летие битвы при Ватерлоо: историческая реконструкция с 5.000 участников
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 2 июня 2014 г.
Эхо Первой мировой: футбольный матч Германия – Великобритания
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 17 октября 2013 г.
200 лет "Битве народов": праздник военно-исторической реконструкции







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 9 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017