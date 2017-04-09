100 лет спустя: во Франции готовятся отпраздновать битву при Вими. Фоторепортаж

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Перед заходом солнца в субботу, 8 апреля, у мемориала в память о павших канадских солдатах во Франции члены вооруженных сил Канады приняли участие в церемонии накануне 100-летия битвы на хребте Вими. 9-12 апреля 1917, года во время Первой мировой войны, в ходе сражения с немцами канадскому корпусу удалось захватить этот район.

9 апреля планируется проведение юбилейной церемонии, в которой примут участие принц Уэльский, герцог Кембриджский, принц Гарри и представители правительства Канады.