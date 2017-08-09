Шоу баллонов на театральном фестивале "Фриндж" в Эдинбурге

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В рамках международного театрального фестиваля "Фриндж", который стартовал в минувший понедельник в Эдинбурге, режиссер Блэр Симмонс и ее сподвижники Энни Хагг и Никита Лебедев представили весьма необычное зрелище под названием Staging Wittgenstein, спонсируемое компанией Nathan Sawaya Productions.

Актеры этого экзотического шоу, сочетающего элементы клоунады и интерактивной скульптуры, выходят на сцену, "упакованными" в огромные, ростом с человека, белые воздушные шары. Таким образом они, по словам режиссера, исследуют компоненты эффективной коммуникации и решают философские и лингвистические задачи.

Блэр Симмонс разработала концепцию своего уникального шоу, выполняя дипломную работу для получения академической степени в области драматургии, и продолжает реализовать этот проект в сотрудничестве с программистами и специалистами по 3D-печати.