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Шоу баллонов на театральном фестивале "Фриндж" в Эдинбурге

время публикации: 17:48 | последнее обновление: 18:06 блог версия для печати фото

Фото: Марк Ранэклс. Getty Images

В рамках международного театрального фестиваля "Фриндж", который стартовал в минувший понедельник в Эдинбурге, режиссер Блэр Симмонс и ее сподвижники Энни Хагг и Никита Лебедев представили весьма необычное зрелище под названием Staging Wittgenstein, спонсируемое компанией Nathan Sawaya Productions.

Актеры этого экзотического шоу, сочетающего элементы клоунады и интерактивной скульптуры, выходят на сцену, "упакованными" в огромные, ростом с человека, белые воздушные шары. Таким образом они, по словам режиссера, исследуют компоненты эффективной коммуникации и решают философские и лингвистические задачи.

Блэр Симмонс разработала концепцию своего уникального шоу, выполняя дипломную работу для получения академической степени в области драматургии, и продолжает реализовать этот проект в сотрудничестве с программистами и специалистами по 3D-печати.

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