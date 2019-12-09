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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи9 декабря 2019 г., 08:43

Финал конкурса "Мисс Вселенная 2019". Фоторепортаж

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Фото: Getty Images и Miss Universe

Вечером в воскресенье, 8 декабря, в Атланте (штат Джорджия, США) состоялся финал конкурса "Мисс Вселенная 2019".

Победительницей была объявлена представительница ЮАР, 26-летняя Зозибини Тунзи – темнокожая активистка по борьбе с гендерным насилием.

"Мисс Вселенная 2018" Катриона Грей короновала новую королеву красоты.

В финальную тройку попали красавицы из Мексики и Пуэрто-Рико.

В финальной десятке также оказались девушки из Колумбии, Таиланда, Франции, Исландии, Индонезии, Перу и США. Среди прошедших в ТОП-20 участниц финала были и победительницы национальных конкурсов из Албании, Бразилии, Хорватии, Доминиканской республики, Индии, Нигерии, Филиппин, Португалии, Венесуэлы, Вьетнама.

Зозибини Тунзи родилась 18 сентября 1993 года в Цоло (провинция Восточный Кейп), ее детство прошло в деревне Сидвадвени. После окончания школы девушка переехала в Кейптаун, где в 2018 году окончила Технологический университет, став специалисткой в области PR. Первая попытка участия в национальном конкурсе красоты, в 2017 году, была для Зозибини неудачной, она не попала в число финалисток. Через год она повторила попытку и была признана королевой красоты Южной Африки. Изначально Тунзи не считалась фавориткой конкурса "Мисс Вселенная 2019", ее победа для многих стала неожиданностью.

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