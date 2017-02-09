"Религиозные войны": холодная вода против горячего протеста. Фоторепортаж

Фото: Йонатан Зиндель. Flash90

В четверг, 9 февраля, продолжились митинги протеста ультраортодоксов против ареста военной полицией религиозного уклониста от службы в армии. Акции протеста проходили в Иерусалиме, Бней-Браке, Бейт-Шемеше, на 1-м, 40-м и 444-м шоссе. В Иерусалиме для разгона демонстрантов полиция была вынуждена применить брандспойты. В Бней-Браке военнослужащий ЦАХАЛа, случайно оказавшийся на месте проведения демонстрации, разбрызгал содержимое баллончика со слезоточивым газом в сторону "харедим". Около 18:00 полиция сообщила о том, что все дороги, ранее перекрытые демонстрантами, вновь открыты. За участие в беспорядках и в столкновениях полицией задержаны более 30 "харедим". Акции протеста проводились по указанию духовного лидера общины ультраортодоксальных литовских евреев, раввина Шмуэля Ойербаха. Ранее министр обороны Авигдор Либерман дал указание проверить возможность отмены договора об отсрочке призыва в армию для йешив "Маалот Ха-Тора" и "Гродна", во главе которых стоит раввин Шмуэль Ойербах. Кроме того, Либерман попросил депутата от возглавляемой им партии Одеда Форера провести необходимую работу на парламентском уровне и обратиться к релевантным министерствам для того, чтобы прекратить госфинансирование этих йешив.