В Тель-Авиве и Иерусалиме прошли митинги протеста против террора. Фоторепортаж

Фото: Йонатан Зиндель, Томер Ньюберг. Flash90

Вечером в субботу, 9 февраля, в Иерусалиме и Тель-Авиве прошли митинги протеста против террора, вызванные реакцией на убийство 19-летней Ори Ансбахер из Ткоа. Сотни граждан приняли участие в демонстрациях в различных районах Иерусалима. Участники акций скандировали "Смерть террористам!" и поднимали плакаты с надписью "Довольно убийств женщин".

В Тель-Авиве несколько десятков человек собрались на площади Рабина. Они требуют признать убийство девушки терактом.





