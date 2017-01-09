Израиль простился с жертвами теракта в Иерусалиме. Фоторепортаж

Фото: Flash90

9 января состоялись похороны четырех военнослужащих, погибших в результате автомобильного теракта в иерусалимском районе Армон а-Нацив.

В результате этого теракта погибла лейтенант Яэль Йекутиэль (20 лет) из Гиватаима. Посмертно ей присвоено звание старшего лейтенанта. Вместе с ней погибли курсанты: Шир Хаджадж (22 года) из Маале Адумим, Шира Цур (20 лет) из Хайфы, Эрез Орбах (20 лет) из поселка Алон-Швут. Погибшим курсантам также посмертно было присвоено звание лейтенанта.

Три девушки и юноша были похоронены на военных кладбищах. Траурные церемонии начались в 11:00 на кладбище Кфар-Эцион, где был похоронен Эрез Орбах, и закончились в 16:00 на кладбище "Кирьят-Шауль" в Тель-Авиве, где была похоронена Яэль Йекутиэль. Шир Хададж была похоронена на "Горе Герцля" в Иерусалиме, Шира Цур – в Хайфе.

Сотни израильтян провожали их в последний путь.