"Немецкая оккупация": выставка работ художника Меера Аксельрода

25 января в Витебске, в Арт-центре Шагала открывается уникальная выставка работ советского художника Меера Аксельрода "Немецкая оккупация".

Этот цикл, созданный в годы Второй мировой войны, посвящен памяти миллионов расстрелянных, сожженных, замученных – в Бабьем Яру и других урочищах, в лагерях смерти, в ходе "акций" в бесчисленных гетто.

Хотя художник много выставлялся, не только в России, но и в Израиле, США, Великобритании, эти его работы экспонируются впервые.

Меер Моисеевич Аксельрод родился 5 июля 1902 года в белорусском городе Молодечно Виленской губернии. Получил традиционное еврейское образование. С 1918 года жил в Минске, зарабатывал на жизнь рекламными плакатами для кинотеатров, окончил реальное училище. В 1919-1920 служил чертежником Управления связи Красной Армии. В 1920-х годах учился во ВХУТЕМАСе. Преподавал в вузах. Вступил в Московский Союз художников в 1932 году. После начала войны в 1941-м остался в Москве, отказавшись от эвакуации и пытаясь узнать о судьбе арестованного брата – поэта Зелика Аксельрода (расстрелян). Был мобилизован в армию, но вскоре отозван Сергеем Эйзенштейном для работы в съемочной группе фильма "Иван Грозный" в Алма-Ате, где работал до 1944 года и помогал еврейским беженцам из Польши. Умер 10 января 1970 года в Москве. Широко известен в мире стал уже после смерти.

Публикуется с разрешения Ильи Васильева, куратора выставки