Последствия зимнего потопа в Израиле. Фоторепортаж

Фото: Flash90 и пресс-службы

В результате наводнений и затоплений, вызванных сильными дождями, сопровождаемыми градом, грозами и штормовым ветром, в этом зимнем сезоне в Израиле уже погибли семь человек. Повреждены сотни автомобилей, причинен ущерб зданиям и автомобильным трассам. Из-за падения деревьев, обрыва проводов и аварий на подстанциях во многих районах было прервано энергообеспечение.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

8 января 38-летний Моти Бен-Шаббат погиб в Нагарии, спасая других людей из затопленных автомобилей.

6 января 47-летний Али Аграбия погиб около поселка Гиват Нили, его автомобиль был унесен потоком воды.

5 января 72-летний Эран Арнштадт погиб в Биньямине после того, как его автомобиль затопило водой.

4 января 25-летние Дин Яаков Шошани и Став Арари погибли в затопленном лифте, спустившись на парковку своего дома в Тель-Авиве.

26 декабря погибли 16-летний Умари Абу Джанаба, которого смыло потоком воды с квадроцикла в русле ручья Яфам, и 27-летний Маджд Сауаид, унесенный потоком воды в долине Саламе в Галилее.