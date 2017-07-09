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Фоторепортажи

Политическая мода на саммите G20. Фоторепортаж из Гамбурга

время публикации: 07:36 | последнее обновление: 07:36 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

8 июля в Гамбурге завершился саммит "Большой двадцатки" (G20), в котором приняли участие лидеры 19 ведущих стран мира и Европейского союза. Кроме того, в саммите участвовали приглашенные лидеры еще восьми государств, а также руководители таких международных организаций, как ООН, МВФ, ВОЗ, ВТО и др.

Особое внимание СМИ привлекли наряды супруги президента США Меланьи Трамп и его дочери Иванки Трамп (неожиданно для многих заменившей отца на совещании по климатическим проблемам), жены французского президента Эммануэль Макрон, супруги аргентинского президента Джулианы Ауады (сирийско-ливанского происхождения), спутницы мексиканского президента Анжелики Ривьеры, жены президента ЮАР Тобеки Мадибы-Зумы, жены канадского канадского премьера Софи Трюдо.

Эммануэль Макрон с супругой
Эммануэль Макрон с супругой
Дональд и Меланья Трамп
Дональд и Меланья Трамп
Иванка Трамп
Иванка Трамп
Анжелика Ривьера с дочерью
Анжелика Ривьера с дочерью
Тобека Мадиба-Зума
Тобека Мадиба-Зума
Джулиана Ауада и Маурисио Макри
Джулиана Ауада и Маурисио Макри
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