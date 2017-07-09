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Антиглобалисты в Гамбурге: погромщики и стриптизерши. Фоторепортаж

время публикации: 08:29 | последнее обновление: 08:29 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

Саммит "Большой двадцатки", проходивший в Гамбурге 7-8 июля, сопровождался массовыми акциями протеста, переросшими в погромы, несмотря на усилия правоохранительных органов Германии.

В акциях протеста, начавшихся 5 июля, приняли участие около 50 тысяч человек. В них участвовали антиглобалисты, социалисты, анархисты, пацифисты.

По оценкам полиции, сотни активистов радикальных движений совершали акции вандализма – громили витрины и автобусные остановки, грабили магазины, поджигали автомобили и провоцировали столкновения с полицией.

Пострадали свыше 200 полицейских и десятки демонстрантов. Более 300 участников беспорядков были задержаны.

Многие немецкие СМИ обратили внимание на "сексуальный протест", больше напоминавший хорошо отрепетированное стриптиз-шоу, который устроили перед рядами полицейских две актрисы, известные как "Ким-Лаура" и "Джинджер Костелло".

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Огонь и вода в Гамбурге: беспорядки на фоне саммита G20. Фоторепортаж







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