Рани Хахем: мода от ливанского дизайнера в Италии. Фоторепортаж

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На подиуме AltaRomaв в Риме прошел показ коллекции ливанского модельера Рани Хахема.

Рани Хахем родился в Бейруте. Во время гражданской войны его семья была вынуждена переехать в Найроби (Кения). В чужой стране Рани вдохновился прекрасными цветами, окружавшими его, и увлекся эстетикой. Он часами просматривал журналы мод, которые отец покупал за границей, и мечтал стать частью этого мира красоты и гламура, который заинтриговал будущего кутюрье.

В 1992 году, после окончания войны в Ливане, Рани вернулся в Бейрут, где продолжил обучение в средней школе, затем получил степень бакалавра по дизайну интерьера в Ливанском американском университете и окончил школу дизайна в Нью-Йорке.