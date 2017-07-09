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Рани Хахем: мода от ливанского дизайнера в Италии. Фоторепортаж

время публикации: 10:57 | последнее обновление: 10:57 блог версия для печати фото

Фото: Элизабетта Вилла. Getty Images

На подиуме AltaRomaв в Риме прошел показ коллекции ливанского модельера Рани Хахема.

Рани Хахем родился в Бейруте. Во время гражданской войны его семья была вынуждена переехать в Найроби (Кения). В чужой стране Рани вдохновился прекрасными цветами, окружавшими его, и увлекся эстетикой. Он часами просматривал журналы мод, которые отец покупал за границей, и мечтал стать частью этого мира красоты и гламура, который заинтриговал будущего кутюрье.

В 1992 году, после окончания войны в Ливане, Рани вернулся в Бейрут, где продолжил обучение в средней школе, затем получил степень бакалавра по дизайну интерьера в Ливанском американском университете и окончил школу дизайна в Нью-Йорке.

Рани Хахем
Рани Хахем
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