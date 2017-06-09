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"Парад гордости 2017" в Тель-Авиве. Фоторепортаж

время публикации: 15:06 | последнее обновление: 15:47 блог версия для печати фото

Фото: Дмитрий Брикман, Адас Паруш (Flash90) и Евгений Финкель (NEWSru.co.il)

В пятницу, 9 июня, в Тель-Авиве состоялся 19-й "Парад гордости" представителей сексуальных меньшинств. По оценке организаторов, в нем участвовали около 200 тысяч человек, включая примерно 30 тысяч зарубежных гостей – в том числе, из США, Канады, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, России, Украины и других стран.

Среди участников были не только лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры, но также гетеросексуалы, многие из которых приходили парами или семьями.

Участники парада, по традиции, собрались в парке Меир, затем прошли по улицам Буграшов, а-Яркон и Фришман к морю, и далее по набережной.

Для обеспечения безопасности участников парада были привлечены значительные силы полиции.

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