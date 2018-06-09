Джонни Деппу - 55. Фотогалерея

9 июня исполнилось 55 лет Джонни Деппу, американскому актеру, кинорежиссеру, музыканту, сценаристу и продюсеру.

Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона: "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря". Фильмы с участием Деппа собрали более 3 миллиардов долларов в США и более 8 миллиардов долларов в мировом прокате. Депп был трижды номинирован на "Оскар" и восемь раз на "Золотой глобус".

По признанию самого актера, он долгое время пытался "загнать себя в могилу", однако вовремя остановился, услышав предостережения родных. Тем не менее, главное качество Деппа – независимость.