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Джонни Деппу - 55. Фотогалерея

время публикации: 11:48 | последнее обновление: 12:54 блог версия для печати фото

9 июня исполнилось 55 лет Джонни Деппу, американскому актеру, кинорежиссеру, музыканту, сценаристу и продюсеру.

Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона: "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря". Фильмы с участием Деппа собрали более 3 миллиардов долларов в США и более 8 миллиардов долларов в мировом прокате. Депп был трижды номинирован на "Оскар" и восемь раз на "Золотой глобус".

По признанию самого актера, он долгое время пытался "загнать себя в могилу", однако вовремя остановился, услышав предостережения родных. Тем не менее, главное качество Деппа – независимость.

"Донни Браско", 1997г.
"Донни Браско", 1997г.
"Дон Жуан Демарко", 1995г.
"Дон Жуан Демарко", 1995г.
2001г.
2001г.
"Сонная лощина", 1999г.
"Сонная лощина", 1999г.
2017г.
2017г.
С Шарлиз Терон, "Жена астронавта", 1999г.
С Шарлиз Терон, "Жена астронавта", 1999г.
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