Шествия и акции Женского дня. От Мадрида до Иерусалима. Фоторепортаж

Фото: Getty Images, Flash90

В пятницу, 8 марта, во многих странах прошли шествия, приуроченные к Международному женскому дню.

В Мадриде и Лос-Анджелесе инициаторами парадов стали феминистки и представители организаций, выступающих за права женщин. В Стамбуле "Ночь феминисток" завершилась столкновениями с полицией, применившей слезоточивый газ и пластиковые пули.

Около Стены Плача в Старом городе Иерусалима в этот день состоялась акция группы "Женщины Стены", во время которой звучала молитва по случаю наступления месяца адар еврейского календаря (Рош ходеш). В акции приняли участие десятки активисток, некоторые из которых надели талиты.