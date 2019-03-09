18+
9 марта 2019 г.
последняя новость: 11:35
Пропадет ли Израиль без Нетаниягу?
«Малый огонь» на Храмовой горе
Сталин предлагал создать арабскую республику на территории СССР
ЦИК за еврейских расистов и против арабских радикалов
5 диет на кефире
Собчак и Виторган объявили о расставании
Израильтянин умер во время операции по увеличению пениса
Второй пациент вылечился от ВИЧ
Сирийский цугцванг России
Британские парламентарии "одержимы" Израилем
Американская поддержка Израиля ослабевает?
Был ли Пий XII "Папой Гитлера"?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:34 Актрисе Жюльетт Бинош - 55. Фотогалерея
09:45 Шествия и акции Женского дня. От Мадрида до Иерусалима. Фоторепортаж
12:37 8 марта у Стены Плача: праздник, который не всем по душе. Фоторепортаж
07:38 Разгон акции "Комитета спасения мира Торы" в Иерусалиме. Фоторепортаж
13:40 В Стамбуле открылась крупнейшая мечеть Турции. Фоторепортаж
12:06 Международный автосалон в Женеве: электромобили будущего и другие новинки
11:30 Snow Show Славы Полунина в Израиле. Фоторепортаж
10:28 Пенелопа Крус и Наталья Водянова на закрытии недели моды. Фоторепортаж из Парижа
09:10 "Candytopia": сладкая Мона Лиза и сахарный Роден в Миннесоте. Фоторепортаж
08:56 Маскарад и обнажение: "блинный вторник" в Новом Орлеане. Фоторепортаж
Загрузка...
Фоторепортажи

Шествия и акции Женского дня. От Мадрида до Иерусалима. Фоторепортаж

время публикации: 09:45 | последнее обновление: 11:04 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images, Flash90

В пятницу, 8 марта, во многих странах прошли шествия, приуроченные к Международному женскому дню.

В Мадриде и Лос-Анджелесе инициаторами парадов стали феминистки и представители организаций, выступающих за права женщин. В Стамбуле "Ночь феминисток" завершилась столкновениями с полицией, применившей слезоточивый газ и пластиковые пули.

Около Стены Плача в Старом городе Иерусалима в этот день состоялась акция группы "Женщины Стены", во время которой звучала молитва по случаю наступления месяца адар еврейского календаря (Рош ходеш). В акции приняли участие десятки активисток, некоторые из которых надели талиты.

Мадрид
Мадрид
Мадрид
Мадрид
Мадрид
Мадрид
Мадрид
Мадрид
Мадрид
Мадрид
Мадрид
Мадрид
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook





  Rating@Mail.ru  
Суббота, 9 марта 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019